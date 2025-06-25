Ограничения движения 26, 27, 28, 29 июня в Петербурге

«Алые паруса» изменят транспортную схему Петербурга: что нужно знать

В преддверии главного праздника выпускников «Алые паруса», который состоится 28 июня, в Северной столице введут масштабные ограничения движения. Первые перекрытия начнутся за два дня до мероприятия и затронут ключевые транспортные артерии города.

Уже вечером 26 июня стартуют временные ограничения на Троицком мосту, которые будут действовать с перерывами до утра 29 июня. В следующие дни к перечню добавятся другие важные переправы: Дворцовый мост закроют с 27 июня, Благовещенский — с вечера 27 июня, а Биржевой и Тучков мосты — с дневных часов 28 июня. Литейный мост будет недоступен для транспорта в ночь с 28 на 29 июня.

Наиболее значительные изменения в движении ожидаются в период с 27 по 29 июня. В это время будут перекрыты не только мосты, но и десятки улиц в историческом центре, включая набережные, площади и основные магистрали. Особенно серьезные ограничения коснутся территории вокруг Дворцовой площади, Васильевского острова и Петроградской стороны.

С 18:00 28 июня до утра следующего дня закроют Конногвардейский бульвар, а через час ограничения распространятся на Английскую набережную и Галерную улицу. Вечером того же дня станут недоступными для движения набережная Макарова, площадь Труда и прилегающие улицы.

Частичные ограничения сохранятся и после праздника: до конца 29 июня будет сужена проезжая часть Дворцовой набережной, а с 2 по 7 июля аналогичные меры введут на подъездах к Дворцовой площади.

Жителям и гостям города рекомендуется заранее планировать маршруты и по возможности пользоваться общественным транспортом, который в дни праздника будет работать по особому графику. Подробную информацию о всех изменениях можно найти на официальных ресурсах городской администрации.

С 24 июня по 7 июля в связи с проведением праздника выпускников «Алые паруса» вводятся временные ограничения в движение транспорта