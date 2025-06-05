Ограничения движения 20 июня 2025 года в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге готовятся к проведению масштабного культурного мероприятия «Петербургские сезоны», которое традиционно сопровождается временными изменениями в организации дорожного движения. В этом году фестиваль, приуроченный к Петербургскому международному экономическому форуму, потребует перекрытия нескольких центральных улиц в период с 7 по 25 июня 2025 года.

КАД в Петербурге ограничит движение грузовиков в дни экономического форума

Наиболее значительные ограничения коснутся транспортного движения 20 июня 2025 года, когда полностью закроют для проезда участки набережной Мойки в обе стороны от Невского проспекта до Певческого моста. Также временно прекратится движение по Миллионной улице, Волынскому переулку и проезду от Певческого моста к Дворцовой площади. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности участников и гостей фестиваля, а также для создания комфортной пешеходной зоны.

Дополнительные ограничения включают запрет на остановку транспортных средств на указанных участках в течение более длительного периода — с 7 по 25 июня. Особенно это касается зоны от Певческого моста до Дворцовой площади, где будут сосредоточены основные мероприятия фестиваля. Власти города рекомендуют водителям заранее планировать альтернативные маршруты и по возможности пользоваться общественным транспортом, который в этот период будет работать в усиленном режиме.

Опыт прошлых лет показывает, что подобные временные ограничения, несмотря на создаваемые неудобства для автомобилистов, в конечном итоге способствуют созданию особой атмосферы в историческом центре города. «Петербургские сезоны» ежегодно привлекают тысячи гостей, превращая центральные улицы в большую культурную площадку с концертами, выставками и театральными представлениями. В этом году организаторы обещают особенно насыщенную программу, включающую выступления известных музыкантов и театральных коллективов.

Для минимизации неудобств городские власти разработали схему объездов и усилили контроль за движением общественного транспорта. В частности, будут введены дополнительные рейсы автобусов и троллейбусов, а также увеличено количество дежурных экипажей ГИБДД для регулирования транспортных потоков. Жителям и гостям города рекомендуется следить за обновлениями на официальных ресурсах транспортного комитета Санкт-Петербурга, где публикуются актуальные изменения в схеме движения.

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