Ограничение движения транспорта в Петербурге 7 сентября 2025 года

Седьмого сентября Санкт-Петербург станет ареной для крупного спортивного события — 98-го марафона «Пушкин – Петербург». Мероприятие, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, потребует введения масштабных временных ограничений движения транспорта. Это затронет как личные автомобили, так и общественный транспорт.

В течение всего дня, с 00:00 до 23:59, будет полностью запрещена остановка транспортных средств на длинном перечне улиц в центре города и на пути следования бегунов. В список вошли Дворцовая улица, площадь Египетские ворота, Петербургское шоссе на нескольких участках, Бассейная улица, Московский проспект, набережная реки Фонтанки, площадь Ломоносова, улица Зодчего Росси, площадь Островского, Адмиралтейский проспект, Исаакиевская площадь, Малая Морская улица, Сенатская площадь, Конногвардейский бульвар, Английская набережная, Университетская набережная, набережная Макарова и многие другие. На Биржевой площади, площади Академика Лихачева, а также в Черноморском, Керченском и Азовском переулках в этот же период будет запрещена стоянка.

Помимо полных запретов, водителям следует готовиться к сужению проезжей части в различные временные промежутки. С 07:00 до 12:00 сужение затронет Пулковское шоссе и площадь Победы. С 08:00 до 13:00 изменения коснутся Московского проспекта от площади Победы до Обводного канала. С 08:00 до 14:00 сужение ожидается на Невском проспекте и площади Островского. В другие часы ограничения затронут Малую Морскую улицу, площадь Академика Лихачева и Зоологический переулок.

Наиболее серьезные меры — полное запрещение движения транспорта — будут вводиться поэтапно. Первые ограничения начнутся в 06:30 на участках Петербургского шоссе. С 07:00 до 10:00 перекроют Бассейную улицу. Центральные площади города, включая проезд вдоль зданий на Дворцовой площади, будут закрыты для машин с 07:00 до 17:00.

Основная волна ограничений движения начнется с 07:30 и затронет Петербургское шоссе на большом протяжении, Дворцовую улицу и съезд с Сарицкой улицы. С 08:00 до 13:00 перекроют движение по Московскому проспекту от Обводного канала до Фонтанки, части набережной Фонтанки, улице Зодчего Росси и площади Островского. С 08:00 до 14:00 нельзя будет проехать по Невскому проспекту от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта.

Длительное ограничение, с 08:00 до 15:30, коснется зоны вокруг Дворцовой набережной, включая Дворцовый проезд, съезды с Дворцового моста, Адмиралтейскую набережную, а также Черноморский, Керченский и Азовский переулки. С 09:00 до 14:30 закроют для движения Адмиралтейский проспект, Исаакиевскую площадь, Конногвардейский бульвар, Сенатскую площадь и Английскую набережную. Завершающий этап ограничений с 10:00 до 15:00 затронет Мытнинскую набережную, площадь Академика Лихачева, проспект Добролюбова и Кронверкскую набережную.

В связи с этими масштабными изменениями дорожной ситуации вносятся коррективы в работу общественного транспорта. Изменятся трассы следования более трех десятков автобусных маршрутов. Подробные схемы всех ограничений и изменения маршрутов общественного транспорта рекомендуется изучить заранее на официальных порталах городской администрации.