Огни праздника: как Петербург отметит День России

В честь Дня России Санкт-Петербург готовится к масштабным праздничным мероприятиям. Одной из самых зрелищных традиций станет зажжение огненных факелов на знаменитых Ростральных колоннах, которые вечером 12 июня озарят стрелку Васильевского острова своим величественным пламенем. Этот впечатляющий ритуал, восходящий к античным временам, в Северной столице проводится только по особым случаям, подчеркивая значимость государственных праздников.

По информации городской администрации, праздничная программа охватит весь город, но главные события развернутся на территории Петропавловской крепости. Здесь с полудня начался Фестиваль цветов, где петербуржцы и гости города смогут увидеть удивительные цветочные композиции.

Параллельно начнет работу масштабный Фестиваль духовых оркестров, в котором примут участие более 400 музыкантов.

Кульминацией праздника станет вечерняя программа. В 21:00 вспыхнут огни на Ростральных колоннах, которые будут гореть до 23:00, создавая неповторимую атмосферу. Через 15 минут после их затухания включат праздничную подсветку на главных мостах города — Бетанкура, Дворцовом и Троицком. Особое освещение будет работать до 2:30 ночи 13 июня, превращая ночной Петербург в настоящую сказку.

Центральным событием вечера станет грандиозный концерт на Соборной площади Петропавловской крепости, который начнется в 19:00. В рамках Всероссийского марафона классической музыки «Кантата. Россия» прозвучат как произведения классического репертуара, так и современные хиты в исполнении лучших петербургских артистов. Особую значимость мероприятию придает его приуроченность к Году защитника Отечества.

Ростральные колонны, которые станут одним из главных символов праздника, были возведены в 1810 году по проекту Тома де Томона. Исторически они служили маяками для кораблей, а сегодня превратились в важный архитектурный символ города. Их факелы зажигают всего несколько раз в год — в самые значимые для города и страны даты, что делает предстоящее событие по-настоящему уникальным.

Фестиваль цветов 2025 в Петербурге великолепно стартовал