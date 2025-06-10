Об ограничениях в движении в связи с проведением Петербургского международного экономического форума

Комитет по транспорту информирует!

Уважаемые петербуржцы! Информируем! В Петербурге пройдет XXVII Петербургский международный экономический форум. На период его проведения в городе вводятся временные ограничения в движение транспорта.

О запрете остановки транспортных средств

с 00.00 часов 13 июня до 23.59 часов 22 июня

— ул. Пилотов от Домодедовской ул. до Стартовой ул.;

— Стартовая ул. от ул. Пилотов до Внуковской ул.;

— Домодедовская ул. от ул. Пилотов до Внуковской ул.;

— Внуковская ул.

с 00.00 часов 17 июня до 23.59 часов 22 июня — Адмиралтейский пр.

с 00.00 часов 18 июня до 16.00 часов 18 июня — наб. р. Крестовки от д. 10 по наб. р. Крестовки до Елагина моста.

с 00.00 часов 18 июня до 09.00 часов 18 июня — Заневский пр., д. 5.

с 00.00 часов 16 июня до 23.59 часов 22 июня

— Петербургское шоссе от Пулковского шоссе до Витебского пр.;

— Вознесенский пр. от Большой Морской ул. до Малой Морской ул.;

— ул. Марата вдоль д. 11 по ул. Марата;

— Михайловская ул. вдоль д. 1/7 по Михайловской ул.;

— четная сторона наб. р. Мойки от д. 24 по наб. р. Мойки до Певческого моста;

— 6-я Советская ул. вдоль д. 12 по 6-й Советской ул.;

— Стремянная ул. вдоль д. 8 по Стремянной ул.;

— четная сторона наб. р. Мойки вдоль д. 2 по пер. Антоненко;

— пер. Антоненко вдоль д. 2 по пер. Антоненко;

— Малая Морская ул. вдоль д. 14 по Малой Морской ул.;

— Почтамтская ул. вдоль д. 4 по Почтамтской ул.;

— Итальянская ул. вдоль д. 10/5 по Итальянской ул.;

— Владимирский пр. вдоль д. 2/49 по Владимирскому пр.;

— нечетная сторона наб. р. Мойки от д. 97 до д. 99 по наб. р. Мойки;

— Исаакиевская пл. вдоль д. 1 по Вознесенскому пр.;

— ул. Чайковского от д. 15 по ул. Чайковского до д. 5/19 по Литейному пр.;

— Вознесенский пр. вдоль д. 6 по Вознесенскому пр.;

— Малая Морская ул. вдоль д. 7-9 по Невскому пр.;

— пр. Римского-Корсакова вдоль д. 5-7 по пр. Римского-Корсакова;

— Никольский пер. вдоль д.62 по Садовой ул.;

— наб. Крюкова канала вдоль д. 62 по Садовой ул.;

— Гончарная ул. вдоль д. 4 по Гончарной ул.;

— Лиговский пр. от д. 61 по Лиговскому пр. до д. 63 по Лиговскому пр.;

— Малый пр. В.О. от наб. Макарова до 2-3-й линий В.О.;

— пл. Трезини у д. 19 по Университетской наб.;

— Усть-Славянское шоссе;

— Сарицкая ул.;

— 4-5-я линии В.О. вдоль д. 2/19 по 5-й линии В.О.

О запрете стоянки транспортных средств

с 00.00 часов 19 июня до 23.59 часов 19 июня — Кожевенная линия, д. 40Д.

О сужении проезжей части

с 00.00 часов 13 июня до 23.59 часов 22 июня

— ул. Салова вдоль д. 61 по ул. Салова.

с 00.00 часов 16 июня до 23.59 часов 22 июня

— Дорога в аэропорт;

— Киевское шоссе на пересечении с Волхонским шоссе;

— Петербургское шоссе на пересечении с Витебским пр.;

— Усть-Славянское шоссе в районе съезда на Волхонское шоссе;

— Вознесенский пр. от Большой Морской ул. до Малой Морской ул.;

— ул. Марата вдоль д. 11 по ул. Марата;

— Михайловская ул. вдоль д. 1/7 по Михайловской ул.;

— четная сторона наб. р. Мойки от д. 24 по наб. р. Мойки до Певческого моста;

— 6-я Советская ул. вдоль д. 12 по 6-й Советской ул.;

— Стремянная ул. вдоль д. 8 по Стремянной ул.;

— четная сторона наб. р. Мойки вдоль д. 2 по пер. Антоненко;

— пер. Антоненко вдоль д. 2 по пер. Антоненко;

— Малая Морская ул. вдоль д. 14 по Малой Морской ул.;

— Почтамтская ул. вдоль д. 4 по Почтамтской ул.;

— Итальянская ул. вдоль д. 10/5 по Итальянской ул.;

— Владимирский пр. вдоль д. 2/49 по Владимирскому пр.;

— нечетная сторона наб. р. Мойки от д. 97 до д. 99 по наб. р. Мойки;

— Исаакиевская пл. вдоль д. 1 по Вознесенскому пр.;

— ул. Чайковского от д. 15 по ул. Чайковского до д. 5/19 по Литейному пр.;

— Вознесенский пр. вдоль д. 6 по Вознесенскому пр.;

— Малая Морская ул. вдоль д. 7-9 по Невскому пр.;

— пр. Римского-Корсакова вдоль д. 5-7 по пр. Римского-Корсакова;

— Никольский пер. вдоль д. 62 по Садовой ул.;

— наб. Крюкова канала вдоль д. 62 по Садовой ул.;

— Гончарная ул. вдоль д. 4 по Гончарной ул.;

— Лиговский пр. от д. 61 по Лиговскому пр. до д. 63 по Лиговскому пр.;

— Малый пр. В.О. от наб. Макарова до 2-3-й линий В.О.;

— Галерная ул. вдоль д. 15 по Галерной ул.;

— пл. Трезини у д. 19 по Университетской наб.;

— 4-5-я линии В.О. вдоль д. 2/19 по 5-й линии В.О.

О запрете движения транспорта

с 00.00 часов 13 июня до 23.59 часов 22 июня

— Стартовая ул. от Быковской ул. до Внуковской ул.;

— Домодедовская ул. от ул. Пилотов до Внуковской ул.;

— Внуковская ул. от д. 2 до Домодедовской ул.

О запрете стоянки

с 00.00 часов 19 июня до 23.59 часов 19 июня:

— Кожевенная линия, д. 40Д.

Об ограничениях в движении грузового транспорта с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн:

С 00.00 18 июня до 23.59 21 июня будет запрещено движение грузовых автомобилей:

— Пулковское шоссе от Волхонского шоссе до Дунайского пр.;

— Петербургское шоссе от Пулковского шоссе до Кузьминского шоссе;

— Витебский пр. от Московского шоссе до Петербургского шоссе.