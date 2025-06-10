Об ограничениях в движении в связи с проведением Петербургского международного экономического форума

Комитет по транспорту информирует!
Уважаемые петербуржцы! Информируем! В Петербурге пройдет XXVII Петербургский международный экономический форум. На период его проведения в городе вводятся временные ограничения в движение транспорта.
О запрете остановки транспортных средств
с 00.00 часов 13 июня до 23.59 часов 22 июня
— ул. Пилотов от Домодедовской ул. до Стартовой ул.;
— Стартовая ул. от ул. Пилотов до Внуковской ул.;
— Домодедовская ул. от ул. Пилотов до Внуковской ул.;
— Внуковская ул.
с 00.00 часов 17 июня до 23.59 часов 22 июня — Адмиралтейский пр.
с 00.00 часов 18 июня до 16.00 часов 18 июня — наб. р. Крестовки от д. 10 по наб. р. Крестовки до Елагина моста.
с 00.00 часов 18 июня до 09.00 часов 18 июня — Заневский пр., д. 5.
с 00.00 часов 16 июня до 23.59 часов 22 июня
— Петербургское шоссе от Пулковского шоссе до Витебского пр.;
— Вознесенский пр. от Большой Морской ул. до Малой Морской ул.;
— ул. Марата вдоль д. 11 по ул. Марата;
— Михайловская ул. вдоль д. 1/7 по Михайловской ул.;
— четная сторона наб. р. Мойки от д. 24 по наб. р. Мойки до Певческого моста;
— 6-я Советская ул. вдоль д. 12 по 6-й Советской ул.;
— Стремянная ул. вдоль д. 8 по Стремянной ул.;
— четная сторона наб. р. Мойки вдоль д. 2 по пер. Антоненко;
— пер. Антоненко вдоль д. 2 по пер. Антоненко;
— Малая Морская ул. вдоль д. 14 по Малой Морской ул.;
— Почтамтская ул. вдоль д. 4 по Почтамтской ул.;
— Итальянская ул. вдоль д. 10/5 по Итальянской ул.;
— Владимирский пр. вдоль д. 2/49 по Владимирскому пр.;
— нечетная сторона наб. р. Мойки от д. 97 до д. 99 по наб. р. Мойки;
— Исаакиевская пл. вдоль д. 1 по Вознесенскому пр.;
— ул. Чайковского от д. 15 по ул. Чайковского до д. 5/19 по Литейному пр.;
— Вознесенский пр. вдоль д. 6 по Вознесенскому пр.;
— Малая Морская ул. вдоль д. 7-9 по Невскому пр.;
— пр. Римского-Корсакова вдоль д. 5-7 по пр. Римского-Корсакова;
— Никольский пер. вдоль д.62 по Садовой ул.;
— наб. Крюкова канала вдоль д. 62 по Садовой ул.;
— Гончарная ул. вдоль д. 4 по Гончарной ул.;
— Лиговский пр. от д. 61 по Лиговскому пр. до д. 63 по Лиговскому пр.;
— Малый пр. В.О. от наб. Макарова до 2-3-й линий В.О.;
— пл. Трезини у д. 19 по Университетской наб.;
— Усть-Славянское шоссе;
— Сарицкая ул.;
— 4-5-я линии В.О. вдоль д. 2/19 по 5-й линии В.О.
О запрете стоянки транспортных средств
с 00.00 часов 19 июня до 23.59 часов 19 июня — Кожевенная линия, д. 40Д.
О сужении проезжей части
с 00.00 часов 13 июня до 23.59 часов 22 июня
— ул. Салова вдоль д. 61 по ул. Салова.
с 00.00 часов 16 июня до 23.59 часов 22 июня
— Дорога в аэропорт;
— Киевское шоссе на пересечении с Волхонским шоссе;
— Петербургское шоссе на пересечении с Витебским пр.;
— Усть-Славянское шоссе в районе съезда на Волхонское шоссе;
— Вознесенский пр. от Большой Морской ул. до Малой Морской ул.;
— ул. Марата вдоль д. 11 по ул. Марата;
— Михайловская ул. вдоль д. 1/7 по Михайловской ул.;
— четная сторона наб. р. Мойки от д. 24 по наб. р. Мойки до Певческого моста;
— 6-я Советская ул. вдоль д. 12 по 6-й Советской ул.;
— Стремянная ул. вдоль д. 8 по Стремянной ул.;
— четная сторона наб. р. Мойки вдоль д. 2 по пер. Антоненко;
— пер. Антоненко вдоль д. 2 по пер. Антоненко;
— Малая Морская ул. вдоль д. 14 по Малой Морской ул.;
— Почтамтская ул. вдоль д. 4 по Почтамтской ул.;
— Итальянская ул. вдоль д. 10/5 по Итальянской ул.;
— Владимирский пр. вдоль д. 2/49 по Владимирскому пр.;
— нечетная сторона наб. р. Мойки от д. 97 до д. 99 по наб. р. Мойки;
— Исаакиевская пл. вдоль д. 1 по Вознесенскому пр.;
— ул. Чайковского от д. 15 по ул. Чайковского до д. 5/19 по Литейному пр.;
— Вознесенский пр. вдоль д. 6 по Вознесенскому пр.;
— Малая Морская ул. вдоль д. 7-9 по Невскому пр.;
— пр. Римского-Корсакова вдоль д. 5-7 по пр. Римского-Корсакова;
— Никольский пер. вдоль д. 62 по Садовой ул.;
— наб. Крюкова канала вдоль д. 62 по Садовой ул.;
— Гончарная ул. вдоль д. 4 по Гончарной ул.;
— Лиговский пр. от д. 61 по Лиговскому пр. до д. 63 по Лиговскому пр.;
— Малый пр. В.О. от наб. Макарова до 2-3-й линий В.О.;
— Галерная ул. вдоль д. 15 по Галерной ул.;
— пл. Трезини у д. 19 по Университетской наб.;
— 4-5-я линии В.О. вдоль д. 2/19 по 5-й линии В.О.
О запрете движения транспорта
с 00.00 часов 13 июня до 23.59 часов 22 июня
— Стартовая ул. от Быковской ул. до Внуковской ул.;
— Домодедовская ул. от ул. Пилотов до Внуковской ул.;
— Внуковская ул. от д. 2 до Домодедовской ул.
О запрете стоянки
с 00.00 часов 19 июня до 23.59 часов 19 июня:
— Кожевенная линия, д. 40Д.
Об ограничениях в движении грузового транспорта с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн:
С 00.00 18 июня до 23.59 21 июня будет запрещено движение грузовых автомобилей:
— Пулковское шоссе от Волхонского шоссе до Дунайского пр.;
— Петербургское шоссе от Пулковского шоссе до Кузьминского шоссе;
— Витебский пр. от Московского шоссе до Петербургского шоссе.