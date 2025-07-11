Нулевой НДС на билеты ВСМ Москва – Петербург: что это значит для пассажиров

Госдума приняла закон, который устанавливает нулевую ставку НДС на перевозки по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург с 2028 по 2065 год. Это решение должно сделать билеты на скоростные поезда более доступными и ускорить развитие транспортной инфраструктуры.

Основные положения закона:

— Нулевая ставка НДС будет действовать 37 лет (с 2028 по 2065 год)

— Льгота распространяется на все сопутствующие услуги: продажу билетов, проверку проездных документов, обслуживание поездов и инфраструктуры

— Ожидается, что это снизит стоимость билетов для пассажиров

Экономический эффект:

По предварительным оценкам, самые дешёвые билеты на маршрутах:

— Москва – Тверь: от 1 600 рублей

— Санкт-Петербург – Великий Новгород: от 1 800 рублей

Перспективы развития:

Вячеслав Володин, спикер Госдумы, анонсировал планы по строительству аналогичных магистралей:

— Москва – Минск

— Москва – Адлер

Зачем это нужно?

1. Стимулирование развития высокоскоростного сообщения

2. Создание новых рабочих мест

3. Повышение налогового потенциала регионов

4. Увеличение мобильности населения

Законопроект был внесён правительством РФ, так как без налоговых льгот проект ВСМ считался экономически нецелесообразным. Параллельно Минтранс рассматривает введение «периода охлаждения» для билетов, что позволит пассажирам бесплатно отменять или переоформлять билеты в течение определённого времени после покупки.

Это решение стало частью масштабной транспортной реформы, направленной на модернизацию железнодорожного сообщения в России.