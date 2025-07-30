Новый порядок для гостиниц: что изменится с 1 сентября

С начала 2025 года в России вступила в силу обязательная классификация всех средств размещения – отелей, хостелов, санаториев, кемпингов и других объектов, принимающих гостей. Только в Санкт-Петербурге под новые правила попадает около 1300 заведений.

Эта система призвана упорядочить рынок и сделать его более прозрачным. Владельцы гостиниц смогут подтвердить уровень своего сервиса, что повысит доверие клиентов. Туристы получат четкое понимание, какие условия их ждут, а агрегаторы – достоверные данные для размещения на своих платформах. Кроме того, отраслевые эксперты теперь смогут точнее анализировать динамику развития гостиничного бизнеса.

До 1 сентября каждый объект должен провести самооценку, сверившись с установленным чек-листом, и зафиксировать результаты в государственном реестре. Если этого не сделать, работа будет приостановлена.

Еще одно важное изменение касается онлайн-бронирования. Сайты-агрегаторы обязаны размещать только те гостиницы, которые прошли проверку и попали в официальный список.

Чаще всего проблемы возникают из-за ошибок в документах: неверные сведения в правоустанавливающих документах, отсутствие договоров на коммунальные услуги или некорректный адрес в системе ГАР ФИАС. Чтобы избежать неприятностей, стоит заранее проверить все бумаги и успеть подать их до окончания срока.