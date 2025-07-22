Новый катамаран «Габион» выходит на маршруты к фортам Кронштадта

22 июля 2025 года на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ, входит в ОСК) состоялась торжественная церемония спуска на воду третьего катамарана проекта 04710 «Соммерс» — судна «Габион». Этот экскурсионно-прогулочный катамаран предназначен для перевозок в акватории Финского залива и станет частью туристического маршрута к историческим фортам Кронштадта, включая «Кроншлот» и «Император Александр I», которые откроют для посещения после реставрации в 2026 году.

Ключевые особенности проекта

1. Специальная конструкция для фортов

Катамараны серии «Соммерс» спроектированы с учетом особенностей изолированных от берега фортов, включая узкие входы в гавани, которые недоступны для обычных речных судов. «Габион» обладает улучшенными мореходными качествами и оснащен современным оборудованием.

2. Технические характеристики

— Длина: 27,3 м, ширина: 7,5 м

— Вместимость: 147 пассажиров

— Скорость: 12 узлов (около 22 км/ч)

— Корпус из стали и алюминиево-магниевого сплава.

3. Развитие туристических маршрутов

«Габион» присоединится к уже работающим катамаранам «Бастион» и «Равелин», которые курсируют вокруг Кронштадта. Планируется, что новый катамаран начнет перевозки в текущей навигации, отправляясь от причала в парке «Остров фортов».

Контекст проекта

Строительство серии катамаранов ведется в рамках соглашения между Минпромторгом России, кластером «Остров фортов» и судоходной компанией «Нева Тревел». Это часть масштабной программы по развитию водного транспорта Петербурга и повышению туристической привлекательности Кронштадта.

Ранее, в мае 2025 года, СНСЗ также спустил на воду пассажирский катамаран «Форт Обручев», что свидетельствует о планомерном обновлении флота для водных экскурсий в регионе.

Новые суда не только обеспечивают комфортные перевозки, но и способствуют сохранению исторического наследия, делая форты Кронштадта доступными для туристов.