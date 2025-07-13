Новый экомаршрут соединит девять озер Петербурга и Ленобласти

Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области приступили к созданию уникальной «Озёрной тропы» – первого межрегионального экологического маршрута. Проект, инициированный губернатором Александром Бегловым, протянется более чем на 40 километров и объединит живописные природные территории двух субъектов.

Маршрут пройдет через хвойные леса, песчаные дюны и вдоль берегов девяти озер, соединив две особо охраняемые зоны – «Комаровский берег» и озеро Щучье. «Этот проект станет любимым местом отдыха как для жителей мегаполиса, так и для обитателей области», – уверен градоначальник.

Экологическая инфраструктура Северной столицы продолжает развиваться. В прошлом году в заказнике «Северное побережье Невской губы» появился двухкилометровый маршрут с деревянными настилами и смотровыми площадками для наблюдения за птицами. Особой гордостью тропы стал многовековой дуб, возраст которого оценивается в 340-460 лет.

Параллельно власти работают над водным экологическим маршрутом по реке Охта, где планируют обустроить удобные места для высадки на берег. Эти проекты демонстрируют растущее внимание к экотуризму и созданию комфортной среды для любителей природы в регионе.

«Озёрная тропа» обещает стать новым популярным направлением для тех, кто ценит единение с природой и активный отдых в живописных уголках Северо-Запада России.