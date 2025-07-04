Новые выходы станции метро «Театральная»: как изменится транспортная схема центра Петербурга

В Санкт-Петербурге определены места расположения выходов со строящейся станции метро «Театральная». Соответствующее решение утверждено городскими властями, что стало важным шагом в развитии Лахтинско-Правобережной линии метрополитена.

Согласно документу, станция получит два вестибюля. Первый появится вблизи Мариинского театра – на пересечении улиц Декабристов и Глинки. Второй выход планируется обустроить на месте бывшего здания музыкальной школы имени Римского-Корсакова по улице Декабристов. Эти локации выбраны не случайно – они позволяют минимизировать воздействие строительных работ на жилой фонд и обеспечить удобную логистику для пассажиров.

Особенностью проекта стало решение сохранить исторические здания в районе строительства, включая объекты на Лермонтовском проспекте. Сейчас специалисты готовятся к процедурам изъятия земельных участков и последующему проектированию вестибюлей.

Станция «Театральная», чьи подземные конструкции были готовы ещё в 2023 году, до сих пор не принимает пассажиров именно из-за отсутствия выходов на поверхность. Ориентировочные сроки ввода объекта в эксплуатацию – 2026-2028 годы.

Новая станция станет важным транспортным узлом, соединяющим ключевые культурные объекты города. Её открытие значительно улучшит доступность театрального квартала и разгрузит пассажиропоток в центральной части Петербурга.