Новые возможности для петербургских дизайнеров и производителей

В Северной столице открылся четвертый сезон популярной программы поддержки местных брендов. На этот раз площадкой для демонстрации творческих достижений стал исторический универмаг «Гостиный двор» в самом сердце города (уже работает). Посетители могут познакомиться с коллекциями более шестидесяти производителей, предлагающих широкий ассортимент товаров — от модной одежды до оригинальных предметов интерьера.

Инициатива помогает творческим предпринимателям бесплатно представлять свою продукцию в крупных торговых комплексах и участвовать в различных выставочных мероприятиях. За время существования проекта в нем приняли участие сотни дизайнеров и производителей. В текущем сезоне организаторы получили множество заявок, причем значительная часть поступает от участников предыдущих лет, что свидетельствует о востребованности программы.

В ближайшее время к действующей площадке добавится новый флагманский магазин в одном из популярных торговых центров города. Кроме того, у участников появится возможность выгодного сотрудничества с мультибрендовыми магазинами. Особый акцент в этом году сделан на производителей сувенирной продукции — для них предусмотрена специальная временная зона, где можно будет представить свои работы.

Проект продлится полтора года, в течение которых ассортимент будет регулярно обновляться. Это позволяет покупателям постоянно знакомиться с новинками, а производителям — демонстрировать свои лучшие работы.

По данным организаторов, программа уже показала впечатляющие результаты. Участники отмечают рост продаж, увеличение числа сотрудников и существенный вклад в городской бюджет. Подобные инициативы не только помогают развивать местный бизнес, но и способствуют формированию уникального облика города как центра дизайна и творчества.

Программа реализуется городскими властями при участии специализированного фонда поддержки предпринимательства. Это часть системной работы по созданию благоприятных условий для развития творческих индустрий и малого бизнеса в регионе. Благодаря таким проектам петербургские дизайнеры получают новые возможности для профессионального роста и выхода на более широкую аудиторию.

19 июня 2025 года откроется вторая площадка в Торгово-развлекательном центре «Галерея».

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