Новые водные маршруты Петербурга: от Елагина острова до Лахта Центра

Современный облик Санкт-Петербурга теперь можно увидеть с необычного ракурса — с воды. Новый причал у Лахта Центра на Открытой набережной, 1 стал отправной точкой для увлекательных круизов, соединяющих исторические и футуристические достопримечательности города.

1. Круиз по островам и Лахта Центр

Двухчасовая прогулка на комфортабельном двухпалубном теплоходе включает виды на современные архитектурные шедевры, такие как Лахта Центр и стадион «Газпром Арена», а также живописные панорамы Финского залива. Маршрут проходит мимо Елагина, Крестовского и Каменного островов, а аудиогид расскажет интересные факты о каждом объекте.

2. Трансфер до Елагина острова

Теперь добраться до ЦПКиО им. Кирова можно всего за 45 минут по воде. Это удобная альтернатива наземному транспорту, особенно в летний сезон, когда парк становится центром культурных событий. Взрослый билет – 1 000 руб.

3. Водное такси из центра города

От причалов «Дворцовая набережная» или «Зимняя канавка» можно отправиться к Лахта Центру на стильном теплоходе «Чайка». Поездка занимает около часа и включает аудиоэкскурсию с рассказом о северной части Петербурга.

4. Закатные прогулки

Особой популярностью пользуются вечерние рейсы, когда Лахта Центр подсвечивается золотыми огнями, а Финский залив отражает последние лучи солнца. На борту теплохода работает бар, где можно заказать напитки и легкие закуски.

5. Поездка в Кронштадт

Для тех, кто хочет расширить маршрут, доступны скоростные катамараны до Кронштадта. Путешествие включает аудиоэкскурсию и пешую прогулку по городу-крепости, где история российского флота оживает в каждом уголке.

Практическая информация

— Расписание: Рейсы выполняются ежедневно, актуальное время можно уточнить при бронировании.

— Советы: Возьмите ветровку — даже летом на воде бывает прохладно, и не забудьте фотоаппарат для захватывающих видов.