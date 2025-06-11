Новые правила для такси: детские кресла и льготы для семей

В Санкт-Петербурге обсуждают изменения в работе такси, которые могут серьезно повлиять как на водителей, так и на пассажиров. Главные нововведения касаются перевозки детей и льгот для многодетных семей.

Сейчас водители такси не обязаны иметь детские кресла — их можно заказать за дополнительную плату, но далеко не все сервисы предоставляют такую возможность. Депутаты предлагают сделать детские удерживающие устройства обязательными для всех машин, работающих в сфере пассажирских перевозок. Причем речь идет не об одном универсальном кресле, а о нескольких вариантах, рассчитанных на разный возраст ребенка.

Еще одна инициатива — введение льготных тарифов для многодетных семей. Однако пока неясно, как это будет работать на практике. Если перевозчикам придется нести дополнительные расходы на оборудование машин, они могут компенсировать их за счет повышения цен для всех клиентов.

Отдельно обсуждается вопрос кадров. Сейчас многие водители работают по схемам, которые формально не нарушают закон, но создают неоднозначные ситуации. Например, самозанятые из других регионов арендуют машины, зарегистрированные в Петербурге, и платят налоги по месту своей прописки. Депутаты хотят упорядочить эту сферу, чтобы все работали прозрачно и платили налоги там, где оказывают услуги.

Представители крупных агрегаторов такси пока воздерживаются от подробных комментариев, но признают, что отрасль сталкивается с нехваткой водителей. Новые требования могут усугубить эту ситуацию, особенно если они приведут к дополнительным расходам для перевозчиков.

Эти изменения — часть более широкой тенденции к ужесточению регулирования рынка такси. Власти хотят повысить безопасность и качество услуг, но важно найти баланс, чтобы новые правила не привели к резкому росту цен или сокращению числа доступных машин на улицах города.

Пока все предложения находятся на стадии обсуждения. Если их примут, петербургские таксисты столкнутся с новыми требованиями уже в ближайшее время, а пассажиры — с изменением условий перевозки, особенно если они путешествуют с детьми.

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