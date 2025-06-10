Новые правила для курьерских служб: что изменится для доставщиков на самокатах

В Санкт-Петербурге готовятся к введению новых нормативов, регулирующих работу курьеров, использующих средства индивидуальной мобильности. Комитет по транспорту вынес на общественное обсуждение и антикоррупционную экспертизу два важных документа, которые могут существенно изменить правила игры на рынке доставки.

Первый проект распоряжения устанавливает перечень зон, куда будет запрещен въезд курьерам на электросамокатах, велосипедах и электровелосипедах. В центральных районах города ограничения окажутся наиболее масштабными, тогда как в других частях Петербурга запреты затронут преимущественно парки, скверы и общественные пространства.

Второй документ содержит подробные требования к внешнему виду курьеров и техническому состоянию их транспортных средств. Согласно новым правилам, сотрудники служб доставки должны будут носить униформу со светоотражающими элементами в темное время суток. Наиболее значимым нововведением станет обязательная нумерация — идентификационные номера должны будут присутствовать как на курьерской сумке, так и на самом средстве передвижения.

Технические требования включают обязательное наличие исправной тормозной системы, звукового сигнала, передней фары и задних габаритных огней, которые должны быть включены даже в дневное время. Эти меры направлены на повышение безопасности всех участников дорожного движения и помогут оперативно идентифицировать курьеров в случае дорожно-транспортных происшествий.

По словам заместителя председателя Комитета по транспорту Михаила Казакова, предложенные изменения основаны на анализе обращений граждан и статистике ДТП. В течение ближайших двух недель ведомство будет рассматривать все поступившие замечания и предложения от заинтересованных сторон.

Параллельно с разработкой новых правил Комитет по транспорту ведет переговоры с операторами курьерских служб по вопросам ограничения скорости, оптимальной маршрутизации и использования систем GPS-трекинга. Отдельное внимание уделяется развитию велоинфраструктуры, в том числе с привлечением инвестиций от бизнеса.

Эксперты отмечают, что введение подобных правил является закономерным этапом развития рынка доставки, который в последние годы демонстрирует стремительный рост. Аналогичные меры уже применяются во многих европейских городах, где курьерские службы также столкнулись с необходимостью регулирования.

Новые требования, с одной стороны, могут привести к дополнительным затратам для операторов доставки, но с другой — должны повысить безопасность на дорогах и дисциплинировать участников рынка. Особое значение имеет введение системы идентификации, которая позволит сократить количество случаев, когда курьеры покидают место ДТП.

Окончательное решение по проектам распоряжений будет принято после завершения всех процедур общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы. В случае утверждения новых правил операторам доставки будет предоставлен переходный период для адаптации к изменившимся требованиям.

Безопасность на дорогах: новые правила для курьерских служб