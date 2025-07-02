Новые правила для курьеров: какие ограничения вводят в Петербурге

С 1 июля 2025 года в Санкт-Петербурге вступают в силу новые правила для курьерских служб, использующих электросамокаты и велосипеды. Изменения направлены на повышение безопасности пешеходов и упорядочивание движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) в городе.

Теперь курьеры обязаны соблюдать ограничение скорости на тротуарах – не более 10 км/ч. Кроме того, введены зоны, где передвижение на СИМ полностью запрещено. В основном это касается центральных районов – Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального, а также парковых зон. Полный перечень ограниченных участков можно найти на сайте городского Комитета по транспорту.

Как пояснили представители властей, такие меры стали ответом на участившиеся случаи конфликтов между пешеходами и курьерами, которые часто передвигаются по тротуарам на высокой скорости, создавая опасные ситуации.

С 15 июля вводится дополнительное требование: агрегаторы доставки должны обеспечить своих сотрудников GPS-трекерами для контроля их местоположения. Также курьеров обяжут носить унифицированную экипировку с идентификационными номерами – подобная система уже успешно работает в Москве. Это поможет оперативно устанавливать личность участников ДТП, если они попытаются скрыться с места происшествия.

Новые правила распространяются не только на курьеров, но и на всех пользователей электросамокатов, гироскутеров, моноколес и других СИМ. Для них также действует ограничение скорости в пешеходных зонах и запрет на передвижение в определенных местах.

Эти изменения стали продолжением соглашения, подписанного весной 2025 года между городскими властями и представителями кикшеринговых компаний. Теперь правила становятся обязательными для исполнения всеми участниками движения.

Петербург вводит новые правила для курьеров и ограничения для иностранных работников