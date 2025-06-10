Новые правила для курьеров: где нельзя ездить на самокатах в Петербурге

В Санкт-Петербурге введены новые ограничения для курьеров, использующих самокаты, велосипеды и электровелосипеды. Администрация города опубликовала перечень территорий, где передвижение на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) теперь запрещено. В список вошли популярные общественные пространства и парки в семи районах города, включая центральные Адмиралтейский и Центральный районы, а также Кронштадт.

Согласно документу, курьерам нельзя появляться на самокатах в парке 300-летия Петербурга, сквере «Колпино», на территории «Острова фортов» и в парке «Дубки» в Сестрорецке. Эти меры направлены на повышение безопасности пешеходов в местах массового отдыха горожан.

Параллельно с ограничениями по зонам передвижения введены строгие требования к внешнему виду курьеров и их транспортных средств. Теперь сотрудники служб доставки обязаны носить униформу со светоотражающими элементами, а их самокаты и велосипеды должны быть оснащены специальными идентификационными номерами. Эти меры позволят городским камерам видеонаблюдения легко распознавать курьеров.

Технические требования к транспортным средствам включают обязательное наличие исправной тормозной системы, звукового сигнала, передней фары и заднего фонаря. Если на самокате установлены габаритные огни, они должны быть включены во время движения.

Эти нововведения стали продолжением работы городских властей по регулированию курьерской деятельности. Еще в феврале стало известно о подготовке специального соглашения о безопасности доставок. Как отмечают в Комитете по транспорту, документ будет регламентировать работу всех компаний, использующих для доставки различные виды транспорта, включая СИМ.

Проблема безопасности курьерских перевозок остается актуальной для Петербурга. Регулярные проверки показывают, что многие курьеры используют электровелосипеды с двигателями повышенной мощности, для управления которыми требуются водительские права категории «М». Другая распространенная проблема — нарушение миграционного законодательства некоторыми сотрудниками служб доставки.

Новые правила вызвали неоднозначную реакцию среди курьеров. Многие отмечают, что ограничения усложнят работу, особенно в центральных районах города. Однако городские власти настаивают, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения и создания комфортной городской среды.

Эксперты отмечают, что Петербург стал одним из первых российских городов, который системно подошел к регулированию курьерской деятельности. Подобные инициативы сейчас рассматриваются и в других крупных городах, где стремительный рост числа служб доставки создает новые вызовы для городской инфраструктуры.

Петербург вводит новые правила для курьеров и ограничения для иностранных работников