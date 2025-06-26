Новые правила для курьеров: что изменится в Петербурге с июля

С 1 июля 2025 года в Санкт-Петербурге вступают в силу новые требования к работе курьерских служб. Согласно подписанному губернатором Александром Бегловым постановлению, компании обязаны ограничить скорость передвижения своих сотрудников на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) до 10 км/ч при езде по тротуарам и пешеходным зонам.

Для контроля за соблюдением правил на транспортные средства курьеров должны быть установлены специальные устройства, позволяющие отслеживать их местоположение и ограничивать скорость. Кроме того, техника должна автоматически блокироваться при попытке въезда в запрещённые зоны, список которых уже опубликован на сайте администрации города. В перечень ограниченных для передвижения районов вошли центральные части города, включая Адмиралтейский, Василеостровский и Петроградский районы, а также Кронштадт.

С 15 июля все курьеры обязаны будут иметь на одежде, транспортных средствах и сумках уникальные идентификационные номера. Компаниям-агрегаторам предписано создать специальные реестры, содержащие полные данные о сотрудниках: ФИО, паспортные сведения, информацию о патентах и водительских удостоверениях (при наличии), а также медицинские документы. Курьеры, не внесённые в такие базы данных, теряют право на работу.

Эти меры стали продолжением инициатив городских властей по упорядочиванию работы служб доставки. Ранее в июне комитет по транспорту уже требовал оснастить все СИМ системами GPS-трекинга. По словам заместителя председателя комитета Михаила Казакова, ведётся активный диалог с представителями бизнеса по вопросам технической реализации ограничений скорости.

Новые правила направлены на повышение безопасности пешеходов и создание комфортных условий для всех участников дорожного движения в условиях растущего числа курьерских служб в городе.

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