Новые экологические маршруты появятся в окрестностях Петербурга

В ближайшее время жители и гости Северной столицы получат возможность познакомиться с природными красотами региона по новым экологическим тропам. Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в рамках развития природного каркаса агломерации будут открыты маршруты «Жемчужная тропа» и «Таёжный мир».

Этот проект реализуется совместно Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. В рамках сотрудничества регионы провели инвентаризацию водных объектов, включая истоки Невы, Ижоры и Старожиловки. Для восстановления и очистки этих рек планируется привлечь федеральное финансирование.

Особое внимание уделяется созданию лесопаркового зелёного пояса вокруг города. По словам вице-губернатора Петербурга Николая Линченко, после актуализации генерального плана удалось закрепить статус 22 тысяч гектаров городских лесов. В разрабатываемых Правилах землепользования предусмотрена специальная зона с особым режимом охраны этих территорий.

Общая площадь формируемого лесопаркового пояса составит 172 тысячи гектаров, из которых 150 тысяч находятся в Ленинградской области, а 22 тысячи — в черте Санкт-Петербурга. Примечательно, что зелёная зона города увеличилась на 64 тысячи гектаров по сравнению с предыдущими планами.

В настоящее время документы проходят этап общественного обсуждения, что позволит учесть мнение жителей при формировании природного каркаса агломерации. Новые экотропы станут частью масштабной работы по сохранению уникальных ландшафтов и созданию комфортной среды для отдыха горожан.