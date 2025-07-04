Новые автобусные маршруты 168 и 209 свяжут районы Петербурга с 6 июля

С 6 июля в Санкт-Петербурге начнут курсировать два новых автобусных маршрута — №168 и №209. Их запуск направлен на улучшение транспортной доступности для жителей новостроек в Василеостровском и Невском районах. Перевозки будут осуществляться СПб ГУП «Пассажиравтотранс» в рамках государственного контракта, заключённого с Комитетом по транспорту.

Пассажиров ждут современные автобусы большой вместимости, рассчитанные на перевозку не менее 100 человек. Транспортные средства оснащены всем необходимым для комфорта и безопасности, включая низкий уровень пола и аппарели для маломобильных граждан.

Маршрут №168 свяжет Наличную улицу с улицей Чирикова, обеспечив удобное сообщение для жителей намывной территории Васильевского острова. На пути следования расположены 10 остановок, включая станцию метро «Приморская» и пассажирский порт «Морской фасад». Протяжённость маршрута составляет 11,29 км. В будние дни автобусы будут ходить с интервалом 15 минут, а в выходные — 15–21 минуту. Всего за день планируется выполнять 132 рейса в будни и 112 — в выходные.

Маршрут №209 соединит улицу Подвойского с Союзным проспектом, что особенно актуально для жителей Весёлого посёлка. Пассажиры смогут быстро добраться до станции метро «Проспект Большевиков». На маршруте расположены 15 остановок, многие из которых находятся рядом с социально значимыми объектами: школами, поликлиниками и отделениями социального фонда. Протяжённость маршрута — 10,08 км. Интервалы движения составят 10–14 минут в будни и 11–15 минут в выходные. Ежедневно автобусы будут совершать 166 рейсов в будние дни и 163 — в выходные.

Кроме того, с 6 июля изменится нумерация трёх существующих маршрутов: №127М станет №217, №169А — №19, а №187А — №400Э. Эти изменения помогут упорядочить систему общественного транспорта и сделать её более удобной для пассажиров.

Новые маршруты — важный шаг в развитии транспортной инфраструктуры Петербурга, который позволит жителям быстрее и комфортнее добираться до ключевых точек города.

Какие изменения ждут пассажиров автобусов в Петербурге