Новогодние каникулы-2026: россияне будут отдыхать дольше

В предстоящем 2026 году россиян ждут расширенные новогодние каникулы, которые продлятся целых 12 дней. Согласно утверждённому графику, период отдыха начнётся 31 декабря 2025 года и завершится 11 января 2026 года. Такой продолжительный перерыв в работе стал возможен благодаря оптимальному распределению праздничных и выходных дней.

Министр труда Антон Котяков пояснил, что в новом календаре предусмотрено пять трёхдневных уик-эндов. Первый длинный выходной ожидается в феврале (21-23 числа) и будет приурочен ко Дню защитника Отечества. Затем последуют мартовские праздники (7-9 число) в честь Международного женского дня. Май порадует граждан двумя трёхдневными периодами отдыха: с 1 по 3 число и с 9 по 11 мая. Завершит череду длинных выходных празднование Дня России с 12 по 14 июня.

Особенностью 2026 года станет одиночный выходной день 4 ноября, который выпадает на среду. В текущем году новогодние каникулы были на один день короче – они длились с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

Новый график выходных дней разработан с учётом пожеланий граждан и направлен на создание оптимального баланса между рабочими буднями и периодами отдыха. Такой подход позволяет россиянам лучше планировать своё время и полноценно отмечать государственные праздники.

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