Новая жизнь парка 300-летия: что изменится на берегу Финского залива

Прибрежная зона возле парка 300-летия Санкт-Петербурга постепенно преображается. В этом сезоне посетители смогут увидеть первые результаты масштабного проекта по развитию территории. Два новых объекта уже готовы к открытию, хотя до полной реализации всех задумок еще далеко.

История этого места насчитывает почти три десятилетия. Когда-то здесь планировалось создать огромную рекреационную зону, но со временем часть земель была отдана под коммерческую застройку. С появлением «Лахта Центра» концепция парка снова изменилась. Теперь он становится частью большого градостроительного проекта, включающего не только зоны отдыха, но и инженерные сооружения.

На акватории уже появились три искусственных острова, выполняющих двойную функцию. Формально они предназначены для защиты берега от размывания, но одновременно стали основой для впечатляющих архитектурных решений. На одном из них уже установлен гигантский флагшток, который скоро откроют для посещения. К острову ведет пешеходный мостик, а на самой площадке будут работать пункты проката водного снаряжения.

Однако не все планы реализуются так быстро, как хотелось бы. Благоустройство пляжной зоны откладывается из-за масштабных работ по прокладке подводного газопровода. Строительные организации заверяют, что эти коммуникации критически важны для энергобезопасности города. Полностью привести в порядок прибрежную территорию обещают только через пару лет.

В перспективе парк ждут новые изменения. На его территории должны появиться необычный выставочный павильон с зеленой крышей, историческая реплика парусного судна и современный спортивный комплекс. Эти объекты дополнят существующую инфраструктуру и сделают пространство более разнообразным.

Пока же горожане и гости Северной столицы могут наблюдать, как постепенно меняется любимое место отдыха. Перемены происходят не так быстро, как многим хотелось бы, но каждый новый сезон приносит с собой что-то интересное. Главное, что территория остается доступной для всех, кто хочет провести время у воды с видом на современные архитектурные доминанты города.

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