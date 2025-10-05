Новая выделенная полоса на Комендантском: как изменится жизнь пассажиров

С начала октября в транспортной системе Приморского района произошло значительное изменение — на Комендантском проспекте начала работать выделенная полоса для общественного транспорта. Этот важный участок соединяет станцию метро «Комендантский проспект» с современными жилыми комплексами, включая известный проект «Чистое небо». Инициатива была реализована после обращений горожан во время Прямой линии и последующего поручения вице-губернатора Кирилла Полякова.

Основная задача этого нововведения — сделать поездки тысяч пассажиров более быстрыми и удобными. Согласно расчетам, в часы наибольшей загрузки дорог время пути от Арцеуловской аллеи до станции метрополитена сократится практически в два раза. При этом средняя скорость движения автобусов и троллейбусов возрастет примерно на пятьдесят процентов. Изменения коснутся шестнадцати маршрутов: тринадцати автобусных и трех троллейбусных.

Для дополнительной оптимизации пассажирских перевозок автобусный маршрут № 217 переведен в экспресс-режим. Теперь он будет следовать между станцией метро и Арцеуловской аллеей с минимальным количеством остановок — только на Плесецкой улице. Это решение позволит жителям отдаленных кварталов быстрее добираться до станции метрополитена.

Подготовительные работы включали масштабное обновление дорожной инфраструктуры. По заказу Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга было установлено 548 новых дорожных знаков и заменено 94 существующих. Эти знаки четко обозначают границы выделенной полосы и разрешают движение исключительно маршрутному транспорту, лицензированным такси и автомобилям экстренных служб.