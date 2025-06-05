Новая транспортная развязка к аэропорту Пулково: как изменится дорожная ситуация в Петербурге

В Санкт-Петербурге активно ведется строительство важного инфраструктурного объекта — транспортной развязки, которая обеспечит прямой проезд к международному аэропорту Пулково. Согласно последним данным, завершение работ запланировано на конец 2026 года. Этот проект реализуется по поручению президента России и призван кардинально улучшить транспортную ситуацию в южной части города.

В настоящее время строители завершают возведение насыпи для полотна съездов будущей развязки. После ввода объекта в эксплуатацию водители получат возможность напрямую попадать из скоростной магистрали в аэропорт и обратно, минуя загруженные участки Пулковского шоссе. Это особенно актуально в часы пик, когда движение на подъездах к аэропорту часто затруднено.

Особенностью нового проекта станет внедрение современной автоматизированной системы управления дорожным движением. Эта интеллектуальная система будет круглосуточно отслеживать дорожную обстановку, оперативно передавая информацию водителям, аварийным комиссарам и эксплуатационным службам. Подобные технологии уже успешно применяются на других крупных транспортных узлах страны, доказав свою эффективность в улучшении пропускной способности дорог.

Эксперты отмечают, что новая развязка позволит сократить время в пути до аэропорта в среднем на 15-20 минут в час пик. Для города с многомиллионным населением и постоянно растущим пассажиропотоком аэропорта (который в 2023 году превысил 20 миллионов пассажиров) это особенно важно. По данным аналитиков, после открытия развязки ожидается снижение нагрузки на Пулковское шоссе примерно на 30%, что положительно скажется на транспортной ситуации во всем южном районе Петербурга.

Строительство ведется с учетом всех современных требований к дорожной инфраструктуре. Проектом предусмотрены удобные съезды, безопасные пешеходные переходы и специальные карманы для остановки общественного транспорта.

Власти Санкт-Петербурга рассчитывают, что новая развязка станет важным звеном в транспортной системе города и поможет справиться с постоянно растущим потоком как частного, так и общественного транспорта, направляющегося в аэропорт. Особое внимание уделяется синхронизации этого проекта с другими планами развития дорожной сети, включая строительство новых магистралей и развязок в южном направлении.