Новая транспортная артерия Петербурга: как идет строительство магистрали М-32

В Санкт-Петербурге активно ведется возведение ключевого транспортного объекта — магистрали М-32, которая должна связать важные районы города. Строительные работы уже перешли в активную фазу: первые элементы будущей двухуровневой развязки в районе «Лахта Центра» начали монтировать на опорные конструкции.

Особое внимание уделяется участку, где магистраль будет пересекать Приморское шоссе и железнодорожные пути. Этот сложный инженерный узел потребует установки 23 мощных железобетонных опор, семь из которых уже практически готовы. Как поясняют специалисты, монтаж основных конструкций будет проводиться преимущественно в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов и не нарушать график движения поездов.

Параллельно с монтажом опор на земле идет сборка металлических конструкций будущего путепровода. Особое внимание уделяется надежности сооружения — для этого возводятся массивные подпорные стены высотой до 10 метров. По словам инженеров, новая развязка рассчитана на интенсивные транспортные нагрузки и прослужит десятилетия.

Новая магистраль протяженностью около 8 километров станет важным звеном транспортной системы северной части города. Она соединит Приморское шоссе с перспективной трассой М-49, обеспечит удобный подъезд к районам Ольгино и Юнтолово, а также улучшит доступ к Шуваловскому проспекту через строящуюся Южную улицу.

Как отмечают в городской администрации, завершение строительства запланировано на 2027 год. Губернатор Александр Беглов подчеркивает, что М-32 станет не только важной частью транспортного каркаса, но и обеспечит доступ к масштабному проекту «Санкт-Петербург Марина» в Горской.

Строители заверяют, что работы идут по графику, несмотря на сложность проекта. Особое внимание уделяется переустройству инженерных коммуникаций, которое должно быть выполнено на первом этапе. После ввода в эксплуатацию новая магистраль существенно разгрузит существующие транспортные артерии и улучшит транспортную доступность целого ряда районов.

Эксперты отмечают, что реализация таких масштабных инфраструктурных проектов особенно важна в условиях постоянного роста автомобильного трафика в городе. Магистраль М-32 станет частью комплексного подхода к решению транспортных проблем Санкт-Петербурга, который включает как строительство новых дорог, так и развитие общественного транспорта.

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