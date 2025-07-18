«Новая культура сувениров»: как Петербург ищет самые креативные идеи для туристов

В Санкт-Петербурге стартовал третий ежегодный конкурс туристических сувениров «Новая культура сувениров», организованный Комитетом по развитию туризма. Участники могут подать заявки до 6 октября 2025 года через официальный сайт конкурса.

Петербургский сувенир: от традиций к инновациям

Конкурс, впервые проведенный в 2023 году, уже стал заметным событием в сфере креативных индустрий. Если в дебютном сезоне участвовали 150 производителей, то в прошлом году их число выросло до 250. Лучшие работы получают статус официальной сувенирной продукции Петербурга и продвигаются на туристическом рынке.

Нана Гвичия, заместитель председателя Комитета по развитию туризма, подчеркивает:

*»Петербург всегда вдохновлял творцов. Сегодня мы поддерживаем современных художников, дизайнеров и ремесленников, чьи работы становятся «лицом» города для туристов. Победители получат не только признание, но и возможность представлять свою продукцию на официальных мероприятиях»*.

Кто может участвовать?

К конкурсу приглашаются:

— Производители сувениров

— Креативные студии и дизайнеры

— Художники и ремесленники

— Студенты и молодые предприниматели

Главное условие — участники должны быть зарегистрированы в России.

9 номинаций для самых оригинальных идей

В этом году организаторы подготовили разнообразные категории:

1. «Историческое и культурное наследие» — сувениры, отражающие дух Петербурга

2. «Гастрономический сувенир» — съедобные презенты с местным колоритом

3. «Узнаваемая символика» — знаковые образы города

4. «Креативный сувенир» — нестандартные решения

5. «Концепция нового сувенира» — интерактивные и технологичные идеи

6. «Музейный сувенир» — продукты, связанные с музеями города

7. «Дизайн упаковки» — красивая и функциональная подача

8. «Лучший производитель» — для опытных игроков рынка

9. «Перспективные направления туризма» — сувениры для деловых, свадебных и семейных путешественников

Финал: выставка и награждение

Итоги конкурса подведут 23–24 октября на конференции *»Роль креативных индустрий в развитии туризма»*. В рамках события пройдет выставка работ и торжественная церемония награждения. Победители получат дипломы и специальные призы от партнеров.

Конкурс «Новая культура сувениров» не просто ищет красивые безделушки — он создает новые традиции, помогая туристам увозить с собой частичку настоящего Петербурга.