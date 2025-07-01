Новая банковская карта для жителей Ленинградской области: какие преимущества она дает

С 1 июля 2024 года банк ВТБ начал выпуск специальной карты «ЕКП Ленинградская», которая объединяет функции Единой карты петербуржца и дополнительные возможности для жителей Ленинградской области. Это решение стало результатом соглашения между правительствами Санкт-Петербурга и Ленобласти, подписанного в конце мая.

Новая карта создана на базе платежной системы «Мир» и доступна для оформления всем жителям региона старше 14 лет, имеющим временную или постоянную регистрацию. Для получения карты необходимо обратиться в любой офис ВТБ с паспортом и СНИЛС. В ближайшее время, после завершения процесса интеграции с Почта-банком, количество точек обслуживания в области значительно увеличится за счет отделений «Почты России».

«ЕКП Ленинградская» предлагает целый ряд преимуществ. Держатели карты смогут бесплатно оформлять и обслуживать ее, переводить деньги, оплачивать покупки и услуги ЖКХ без комиссии. На карту можно записать Единый социальный проездной билет для льготных категорий граждан. Кроме того, до конца 2025 года действует специальное предложение – 25% кешбэка за проезд в автобусах региона (но не более 1000 рублей в месяц).

Этот проект направлен на повышение качества жизни жителей области, предоставляя им доступ к современным финансовым и цифровым сервисам. Карта объединяет в себе как банковские функции, так и социальные возможности, что делает ее удобным инструментом для повседневного использования.

Жители Ленинградской области теперь могут воспользоваться всеми преимуществами, которые ранее были доступны только петербуржцам. Новая карта – это шаг к созданию единого социально-финансового пространства в регионе.

Социальная карта Ленобласти: новые возможности для жителей региона