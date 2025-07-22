Ночные перекрытия на ЗСД: как объехать ремонтные участки с 23 по 28 июля

Водителям Санкт-Петербурга следует подготовиться к временным ограничениям движения на Западном скоростном диаметре. С 23 по 28 июля 2025 года на отдельных участках магистрали в ночное время будут проводиться ремонтные работы. Перекрытия коснутся ключевых съездов в районе Витебской развязки и Левашовского шоссе.

График и схема ограничений:

— 23:00-06:00 ежедневно – закрытие съездов с Витебской развязки в северном направлении ЗСД

— 23:00-06:00 – перекрытие въездов на развязку со стороны Витебского проспекта

— С 23:00 23 июля до 06:00 24 июля – полное закрытие съезда с Левашовского шоссе в южном направлении

Организаторы подчеркивают, что работы специально запланированы на период минимальной транспортной нагрузки. В пресс-службе «Магистрали Северной столицы» обратились к автомобилистам с просьбой:

— Снижать скорость при подъезде к ремонтным зонам

— Соблюдать увеличенную дистанцию

— Внимательно следить за временной дорожной разметкой и знаками

Альтернативные маршруты:

Для движения в обход закрытых участков рекомендуется использовать:

— Шуваловский проспект и Парашютную улицу (для объезда северного участка)

— Софийскую и Пулковское шоссе (при движении с юга)

Напомним, что это не первые ночные работы на ЗСД – аналогичные ограничения вводились в конце июня. Параллельно в Центральном районе продолжается ремонт проспекта Чернышевского, где до 3 августа действует схема временного движения.

Дорожные службы заверяют, что все мероприятия направлены на улучшение качества покрытия перед началом осеннего сезона. Водителям советуют заранее планировать маршруты и учитывать возможные задержки при ночных поездках.