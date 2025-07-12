Ночные перекрытия дорог в Петербурге: как объехать с 13 по 16 июля

В Московском районе Петербурга с 13 по 16 июля в ночное время — с 01:00 до 05:00 — будет перекрыта дорога в аэропорт Пулково в районе Пулковского шоссе. Ограничение связано с установкой временных ограждений. Одновременно закроют съезд на Пулковское шоссе в направлении Пушкина. Водителям придётся искать альтернативные пути.

В те же даты, с 13 по 16 июля, в Приморском районе ограничат движение возле дома 18 литера А на 2-й Утиной улице из-за строительства газопровода. Объезд возможен через Первомайский проспект, Афонскую улицу и Мгинский переулок.

С 14 по 17 июля закроют боковой проезд на Планерной улице у дома 1 литера А. А с 14 по 19 июля введут ограничения на перекрёстке Савушкина и Стародеревенской улиц — будет запрещён левый поворот со Стародеревенской. Водителям советуют двигаться по Приморскому проспекту и Липовой аллее.

В Василеостровском районе 13 июля на один день перекроют Адмиралтейский проезд от проспекта Крузенштерна до Морской набережной. Объезд возможен через Наличную улицу и набережную Макарова.

ГАТИ рекомендует автомобилистам заранее продумывать маршруты, чтобы избежать задержек. Напомним, что ранее в Адмиралтейском районе уже вводились временные ограничения на Садовой улице и Сенной площади. А в августе 2025 года начнётся ремонт Невского проспекта — от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания, что также повлечёт изменения в движении.