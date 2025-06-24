Ночные ограничения движения на ЗСД: что нужно знать водителям

С 23 по 29 июня на Западном скоростном диаметре пройдут плановые дорожные работы, которые потребуют временного закрытия отдельных участков трассы. Ограничения будут действовать исключительно в ночное время — с 23:00 до 6:00, когда нагрузка на магистраль минимальна.

График изменений:

— 23-24 июня (с 23:00 до 6:00) — перекрыт основной ход ЗСД северного направления от пункта оплаты «Благодатная улица». Объезд организован через съезд на Благодатную улицу с последующим разворотом. Также закроют съезд на Витебскую развязку в сторону Витебского проспекта.

— 25-26 июня (с 23:00 до 6:00) — ограничат съезд с Витебской развязки на ЗСД (северное направление) и съезд при движении с севера на юг.

— 29-30 июня (с 23:00 до 6:00) — добавятся дополнительные закрытия съездов на Витебской развязке во всех направлениях.

Организаторы подчеркивают, что все работы согласованы для минимального воздействия на транспортный поток. Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и учитывать временные изменения, особенно при ночных поездках. Актуальную информацию можно уточнять на официальных ресурсах «Магистрали северной столицы».

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