Ночной прощальный аккорд: Дворцовый мост устроит последнее музыкальное шоу сезона

В ночь с десятого на одиннадцатое октября над акваторией Невы прозвучит финальная в этом году симфония знаменитого представления «Поющие мосты». Эта романтическая традиция, давно полюбившаяся и жителям Санкт-Петербурга, и его гостям, на несколько месяцев уйдет на зимние каникулы. Организаторы подготовили для заключительного выступления специальную музыкальную программу, которая станет своеобразным подарком для всех зрителей.

В основу звучащей композиции легли бессмертные произведения великих композиторов, чьи памятные даты отмечались в текущем году. Как всегда, открывать представление будет торжественный «Гимн Великому городу», взятый из балета Рейнгольда Глиэра «Медный всадник». Вслед за этим вечерний воздух наполнят узнаваемые мелодии. Публика услышит величественный полонез из оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин», проникновенный романс Георгия Свиридова к пушкинской «Метели» и жизнеутверждающую увертюру Исаака Дунаевского из киноленты «Дети капитана Гранта». Также в программу вошли изящный Концертный вальс Александра Глазунова и великолепный Императорский вальс, написанный Андреем Петровым для фильма «Бедный, бедный Павел».

Начинать планировать свой ночной променад стоит заранее, ведь уникальное светомузыкальное шоу стартует ровно в час десять минут ночи. Это последняя возможность в текущем сезоне стать свидетелем одного из самых красивых и завораживающих зрелищ Северной столицы.