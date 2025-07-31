Ночное закрытие дамбы: как изменится движение в Петербурге 1 августа

В ночь с 31 июля на 1 августа в Санкт-Петербурге полностью перекроют движение по дамбе. Временное ограничение связано с масштабной реконструкцией транспортной развязки на пересечении КАД и Кронштадтского шоссе. Согласно информации от дирекции Комплекса защитных сооружений, полное закрытие коснётся внешнего кольца КАД на участке 126+600 километр.

Перерыв в движении запланирован с двух до трёх часов ночи. Однако, если строительные работы завершатся раньше установленного срока, дорогу откроют для транспорта досрочно. В течение этого часа сотрудники дорожных служб будут регулировать поток машин, а при образовании заторов могут организовать дополнительные временные «окна» для проезда.

Особое внимание уделят автомобилям экстренных служб – машины скорой помощи, пожарные и полицейские автомобили смогут беспрепятственно проезжать через закрытый участок в любое время.

Водителям, которые планируют ночные поездки в этот период, советуют заранее продумать альтернативные маршруты или скорректировать время выезда. Кратковременное перекрытие – часть масштабной программы модернизации транспортной инфраструктуры, которая в перспективе улучшит пропускную способность этого важного участка дорожной сети.

Строители обещают свести неудобства для автомобилистов к минимуму, выполнив все необходимые работы в максимально сжатые сроки. После завершения реконструкции движение по дамбе возобновится в обычном режиме.