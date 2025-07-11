Ночное перекрытие КАД с 11 на 12 июля: что нужно знать водителям

В ночь с 11 на 12 июля движение по внешнему кольцу Кольцевой автодороги будет полностью остановлено с 02:00 до 03:00. Временное ограничение связано с реконструкцией развязки у Кронштадтского шоссе, где ведётся строительство надземного пешеходного перехода.

Для организации работ на участке установят временные ограждения, а движение будет регулироваться сотрудниками дорожных служб. В случае образования затора предусмотрены кратковременные «окна» для пропуска скопившегося транспорта. Машины экстренных служб смогут проезжать беспрепятственно.

Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршруты и по возможности выбирать альтернативные пути объезда. Особенно это актуально для тех, кто собирается в поездку в ранние утренние часы.

Напомним, что 12 и 13 июля в городе также ожидаются перекрытия на Западном скоростном диаметре в связи с проведением триатлона «Медный всадник». В Адмиралтейском районе ограничения затронут Садовую улицу и Сенную площадь.

Дорожные службы приносят извинения за временные неудобства и заверяют, что все работы ведутся в строгом соответствии с графиком для минимизации disruption для участников движения.