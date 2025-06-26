Ночная жизнь Петербурга: какие рестораны смогут продавать алкоголь после 22:00

С 1 сентября 2025 года в Санкт-Петербурге появится специальный перечень заведений, которым разрешат продавать алкоголь в ночные часы. Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле города уже начал подготовительную работу по формированию этого реестра.

Новые правила коснутся всех точек общественного питания. Право на ночную продажу спиртного получат только те заведения, которые соответствуют строгим требованиям. В первую очередь речь идет о площади помещения — минимальный порог установлен на уровне 50 квадратных метров. Также будут учитываться технические характеристики помещений и их расположение.

Эти изменения стали продолжением недавно принятого закона, ограничивающего продажу алкоголя с 22:00 до 11:00 в кафе и барах, расположенных в жилых домах. Исключение сделано только для ресторанов, отвечающих установленным стандартам.

Основная цель нововведений — защитить покой жителей многоквартирных домов, на первых этажах которых часто располагаются питейные заведения. Власти надеются, что такой подход позволит упорядочить ночную торговлю алкоголем, сохранив ее только в специализированных заведениях, оборудованных должным образом.

Рестораторы города сейчас активно готовятся к изменениям, изучая новые требования. Те заведения, которые не соответствуют критериям, но хотят сохранить возможность продавать алкоголь в ночное время, должны будут провести необходимую модернизацию своих помещений до вступления новых правил в силу.

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