Ночь света 2025 в Гатчине 28, 29, 30 августа

Ночь света 2025. Волшебство света и игры: фестиваль, который преобразит Гатчину

С 28 по 30 августа 2025 года Гатчинский музей-заповедник в седьмой раз станет площадкой для удивительного преображения. Международный фестиваль «Ночь света 2025» превратит исторические пейзажи в живую арт-галерею, где современные технологии встретятся с вековыми традициями. В этом году организаторы предлагают взглянуть на мир через призму темы «Игра» — универсального языка, понятного каждому.

Ежегодно событие привлекает десятки художников из разных стран и тысячи зрителей, готовых к необычным впечатлениям. В прошлом году более 50 мастеров из пяти государств создавали световые инсталляции вдоль пятикилометрового маршрута по парку, который посетили свыше 16 тысяч человек. Особенность фестиваля — удивительное сочетание монументальности и камерности: грандиозные проекты органично вписываются в ландшафт, создавая атмосферу интимного диалога между искусством и зрителем.

Ольга Аршанская, директор фестиваля, отмечает: «Ночь света 2025 объединяет творцов из разных сфер — медиахудожников, архитекторов, театральных сценографов, светодизайнеров. Именно на стыке этих направлений рождаются самые неожиданные идеи и проекты».

Добраться до места событий удобнее всего на электричке с Балтийского вокзала Санкт-Петербурга до станции «Гатчина-Балтийская», которая находится в шаговой доступности от Дворцового парка. Интересно, что исторически поезда в Гатчину отправлялись и с Варшавского вокзала, но сегодня это здание превратилось в культурный кластер VOKZAL 1853 с музеями, гастрономическими площадками и выставками об истории железных дорог.

Фестиваль «Ночь света 2025» — это возможность увидеть знакомые пейзажи в совершенно новом измерении, где игра света и тени раскрывает неожиданные грани привычного пространства. Организаторы рекомендуют подписаться на телеграм-канал мероприятия, чтобы быть в курсе всех новостей и анонсов этого уникального события.

Гатчинский дворец: краткая история