Ночь кино в Петербурге: три премьеры на шести площадках

Двадцать третьего августа Санкт-Петербург присоединится к ежегодной всероссийской акции «Ночь кино». В этом году зрителей ждут восемнадцать бесплатных сеансов на шести разных площадках. В программу вошли три громкие отечественные премьеры последнего года, которые покажут в рамках мероприятия.

В числе картин, отобранных для показа, военная драма «Группа крови», рассказывающая о трагических событиях в детском концлагере во времена Великой Отечественной войны. Для семейного просмотра предназначено фэнтези «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича», снятое по мотивам известной сказки Александра Волкова. Третьей картиной станет музыкальная драма «Пророк. История Александра Пушкина», в которой главную роль исполнил Юра Борисов.

Стать зрителем показов можно будет в кинотеатре «Родина», культурно-досуговом центре «Подвиг», кинодосуговом центре «ЧАЙКА», а также в мультиплексах «Люксор», расположенных в торговых комплексах «Лето» и «Континент». Жители Сестрорецка смогут посмотреть фильмы в кинотеатре «Курортный».

Для того чтобы попасть на любой из сеансов, необходимо заранее получить бесплатный билет в кассах кинотеатров, участвующих в акции. Количество мест ограничено, поэтому организаторы рекомендуют озаботиться получением пригласительных билетов заблаговременно.