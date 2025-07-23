Невский проспект закроют на ремонт: что изменится в центре Петербурга

С 3 августа Невский проспект в Санкт-Петербурге станет пешеходной зоной — здесь начнётся масштабный ремонт дорожного покрытия. Власти планируют завершить все работы за три недели, чтобы минимизировать неудобства для горожан и гостей города.

Особенность этого ремонта — бесшовная технология. Вместо поэтапного восстановления дороги подрядчик обновит покрытие единым циклом, что позволит избежать стыков и будущих деформаций. В зону работ попадут не только сама проезжая часть, но и Казанский, Аничков и Зелёный мосты. Также строители заменят трамвайные пути на пересечении Литейного и Невского проспектов, а затем перейдут к Дворцовому проезду и мосту.

Как пояснил исполняющий обязанности председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Евгений Варов, август выбран не случайно — в этот период в городе меньше машин из-за отпускного сезона. «Полное перекрытие движения необходимо, чтобы создать ровное покрытие без швов, которые со временем могут привести к повреждениям», — отметил он.

Сложность ремонта на Невском проспекте связана с его исторической значимостью и высокой нагрузкой. Генеральный директор Центра транспортного планирования Рубен Тертерян уточнил, что полностью исключить движение общественного транспорта пока не решили, но такой вариант рассматривается. «Невский — уникальная магистраль с большим объёмом работ. Здесь и покрытие сложнее, и деформации заметнее», — добавил он.

В ходе обследования дороги специалисты обнаружили проседания в местах остановок транспорта. Чтобы усилить конструкцию, под новый асфальт уложат георешётку — она распределит нагрузку от тяжёлых автобусов и троллейбусов. Однако на время укладки общественный транспорт, скорее всего, пускать не будут.

Последний раз капитальный ремонт на Невском проспекте проводили в 2018 году. Тогда магистраль тоже закрывали на три недели, и, судя по всему, этот опыт признали успешным. Теперь петербуржцам снова предстоит на время изменить маршруты, зато после завершения работ главная улица города станет ещё комфортнее.