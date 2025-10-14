Невский проспект: 307 лет в сердце Петербурга

«Нет ничего прекраснее Невского проспекта, он для Петербурга значит все», — так когда-то выразился великий русский писатель Николай Гоголь. Сегодня главная улица северной столицы отмечает свой 307-й день рождения. История этой магистрали началась согласно указу Петра Первого, изданному в октябре 1718 года, когда возникла необходимость проложить дорогу, соединяющую Адмиралтейство с Александро-Невской лаврой. Уже в восемнадцатом столетии проспект превратился в центральную городскую артерию, где кипела деловая и общественная жизнь.

Любой, кто хотя бы раз гулял по Санкт-Петербургу, непременно запоминает величественный Казанский собор, изящный Дом компании «Зингер», роскошный магазин, принадлежавший купцам Елисеевым, великолепный Аничков дворец и монументальный Гостиный двор. Этот уникальный архитектурный ансамбль, создающий неповторимый облик проспекта, продолжает вызывать искреннее восхищение у горожан и туристов.

Спустя три столетия Невский проспект сохраняет за собой статус главной транспортной и пешеходной артерии города. Он был и остается местом, где переплетаются судьбы, истории и ключевые события, определяющие жизнь Петербурга. Здесь история ощущается в каждом камне, а современность пульсирует в ритме шагов бесчисленных прохожих.