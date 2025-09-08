Невероятный праздник в Петербурге: 110 тысяч гостей собрал грандиозный семейный фестиваль

В минувшие выходные дни парк 300-летия стал эпицентром масштабного праздника, который посетили более ста десяти тысяч человек. Грандиозный семейный фестиваль превратил береговую линию Финского залива в огромную площадку для отдыха и развлечений, где царила атмосфера радости и единения.

Организаторы подготовили для гостей девять разнообразных тематических зон, каждая из которых предлагала уникальную программу. Берег залива наполнился детским смехом, музыкой и всеобщим весельем. Гости из Санкт-Петербурга и многих других городов страны смогли принять участие в более чем пятидесяти различных активностях, поучаствовать в увлекательных розыгрышах призов и просто насладиться временем, проведенным вместе с близкими.

Фестиваль стал настоящим праздником музыки и творчества. Перед многочисленными зрителями выступили популярные коллективы и исполнители, включая таких звезд, как Хабиб, собравший у главной сцены около пятнадцати тысяч поклонников. В концертной программе также приняли участие группы Uma2rman, Galibri & Mavik, GUMA, Братья Грим, диджей GROOVE, коллективы «Пролетарское Танго», «Хор на весь Двор», «Rock Privet» и «5УТРА». Тысячи гостей дружно подпевали знакомые хиты и танцевали под зажигательные ритмы.

Этот праздник подарил участникам множество ярких эмоций и незабываемых моментов, став одним из самых значительных семейных событий этого лета.