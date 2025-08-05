Необычные водные маршруты: Петербург с нового ракурса

На Петроградской стороне появилась свежая точка притяжения для любителей речных прогулок. У памятника медикам на набережной Карповки открылся новый причал, откуда теперь отправляются экскурсионные катера. Этот маршрут предлагает уникальный взгляд на исторический район, где зарождался город на Неве.

В нынешнем сезоне гостям предлагают несколько вариантов водных путешествий. Дневные экскурсии познакомят с архитектурными жемчужинами Петроградской стороны, а маршруты по центральной части города позволят увидеть главные достопримечательности с воды. Для тех, кто ценит удобство, работает водное такси между Фонтанкой и Карповкой. Особой популярностью пользуются вечерние прогулки, когда можно наблюдать за магическим процессом разведения мостов.

Во время путешествия перед пассажирами предстанут знаковые места северной столицы. На Петроградской стороне это Елагин остров с его дворцом и знаменитый Ботанический сад. Современный облик города представлен такими объектами, как «Газпром Арена» и впечатляющий Лахта-Центр. На маршрутах по центру открываются виды на Петропавловскую крепость, величественный Эрмитаж и узнаваемый силуэт Дворцового моста.

Причал расположен в особом месте — у монумента «Печальный ангел», посвящённого медикам, погибшим во время пандемии. Это добавляет месту особую атмосферу и значимость. Новый водный маршрут стал прекрасной возможностью не только увидеть знакомые места под другим углом, но и по-новому ощутить связь между историей и современностью Петербурга.