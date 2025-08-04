Нелегальные экскурсоводы Петербурга сменили целевую аудиторию

В Санкт-Петербурге наблюдается новая волна активности так называемых «серых гидов», которые теперь ориентируются не на китайских туристов, как раньше, а на гостей из Ирана, Индии, Индонезии и арабских стран. Власти города и легальные туроператоры бьют тревогу — неаттестованные проводники предлагают услуги по бросовым ценам, создавая недобросовестную конкуренцию и рискуя испортить впечатление гостей о Северной столице.

Проблема приобретает новые масштабы: в интернете множатся объявления о дешёвых экскурсиях, которые проводят иностранные студенты, частные лица или фирмы-однодневки. Некоторые «гиды» арендуют машины через каршеринг и возят туристов, рассказывая им сомнительные факты о городе. «В Москве, например, нелегалы уверяли китайцев, что стены Кремля — продолжение Великой Китайской стены. Что уж говорить о качестве таких экскурсий в Петербурге», — отмечает анонимный представитель туриндустрии.

С этого года в России введена обязательная аттестация для экскурсоводов и гидов-переводчиков. В Петербурге её уже прошли более 2500 специалистов, получивших официальные идентификационные карточки. Городские власти усиливают контроль: инспекторы проверяют гидов в местах скопления туристов, а с сентября за работу без аккредитации будут штрафовать — до 10 тысяч рублей для физических лиц и до 150 тысяч для юридических.

Однако эксперты сомневаются, что одних проверок и штрафов достаточно. «С ростом турпотока из Азии контролировать всех нелегалов станет сложнее, — считает Валерий Гордин из НИУ ВШЭ. — Нужна специализированная туристическая полиция, но её создание — вопрос небыстрый».

Тем временем меняется и поведение самих туристов. Китайцы, которые раньше массово ездили в составе групп, теперь чаще путешествуют самостоятельно. Гости из арабских стран предпочитают короткие обзорные экскурсии, а вьетнамцы по-прежнему полагаются на гидов-соотечественников.

Несмотря на рост въездного туризма (в 2024 году Петербург посетили на 46% больше иностранцев, чем годом ранее), доля зарубежных гостей пока далека от доковидных показателей. Чтобы снизить зависимость от «серого» рынка, городу необходимо развивать цифровые сервисы — мобильные приложения и сайты на китайском и английском языках, которые помогут туристам ориентироваться без посредников.