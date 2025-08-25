Неизвестные страницы военной истории: выставка о парадах и полководцах

В музейно-выставочном центре «Россия — Моя история» 26 августа в 14.00 состоится лекция, посвященная выдающимся советским военачальникам. Мероприятие пройдет в рамках действующей экспозиции под названием «Парады Великой войны», которая раскрывает зрителям многообразную историю знаковых событий военного времени.

Выставка создана на основе материалов книги Александра Мясникова. В нее вошли уникальные кадры кинохроники и фотографии, запечатлевшие легендарный парад на Красной площади 7 ноября 1941 года. Гости также узнают малоизвестные подробности о парадах, проходивших в Москве и Ленинграде, о шествиях военнопленных, среди которых были так называемые «Марш позора» и «Большой вальс», а также о торжественных маршах в Берлине у Бранденбургских ворот и в Харбине.

Особого внимания заслуживает мультимедийная часть экспозиции, где представлена коллекция из десяти фарфоровых скульптур. Эти художественные произведения увековечили образы героев войны и прославленных полководцев, чей вклад в Победу невозможно переоценить.

В день проведения лекции для посетителей будут организованы бесплатные экскурсии. Сеансы начнутся в 11.00, 13.00, 15.00 и 17.00. Вход на все мероприятия свободный для всех желающих.