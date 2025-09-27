Неизведанные миры российского кино в стенах старинного особняка

С конца сентября культурное пространство «Третье место», расположенное в знаменитом особняке Гурьевых-Нарышкиных на Литейном проспекте, приглашает ценителей кинематографа на особый осенний цикл. Он объединит просмотры новейших российских картин и живые дискуссии с теми, кто их создает и глубоко понимает. Формат предполагает не пассивный просмотр, а активный диалог, позволяющий зрителям стать соучастниками творческого процесса.

Открытие цикла запланировано на 30 сентября. В 20:00 в парадных залах особняка с богатой историей состоится встреча с кинокритиком и актером Сергеем Дёшиным. Его лекция-беседа будет посвящена актуальному состоянию отечественного кинематографа. Дёшин предложит аудитории разобраться в основных тенденциях, выделить наиболее яркие дебюты и имена, определяющие лицо современного российского кино.

В рамках программы зрителям представят семь картин, каждая из которых является заметным событием. В их числе — драма «Ангелы не жужжат» Александра Селивёрстова, исследующая хрупкость человеческих отношений, и картина «Волки» Михаила Кулунакова, обращенная к острым социальным темам. Фантастический «Пришелец» Ивана Соснина предложит новый взгляд на жанр, а «Белый пароход» Инги Шепелёвой погрузит в атмосферу личных открытий. Также в афише значатся «Жар-птица» Романа Михайлова, поэтичная лента «На этой земле» Ренаты Джало и масштабная историческая работа «Лермонтов» Бакура Бакурадзе.

Просмотры будут проходить в уникальной атмосфере особняка, что создает особую связь между классическим искусством и актуальными кинополотнами. Этот проект дает редкую возможность увидеть значимые фильмы последних лет и обсудить их с экспертами в неформальной обстановке, углубляя понимание современного культурного контекста.