Не июнь, а сплошной дождь: чем удивил циклон «Вейт»

Петербург и Ленинградская область столкнулись с мощным циклоном «Вейт», который принес рекордное количество осадков. Всего за сутки в городе выпало около 30% от месячной нормы дождей, а в области ситуация оказалась еще более влажной — там зафиксировано почти две трети от обычного июньского уровня осадков.

После интенсивных ливней основная часть циклона уже прошла, но легкие дожди продолжатся. Утро в Петербурге началось с сырости и прохлады. По данным Северо-Западного управления гидрометеорологии, днем 10 июня ожидается переменная облачность с кратковременными осадками. Температура воздуха днем не поднимется выше +19 градусов, а ветер останется умеренным.

Атмосферное давление в течение суток будет колебаться: сначала понизится, а затем начнет расти. В последующие дни температура немного повысится, но дожди не прекратятся. Уже в среду и четверг столбики термометров покажут +19…+21 градус, однако кратковременные осадки все еще возможны.

Интересно, что такие циклоны, как «Вейт», нередко формируются в результате взаимодействия теплых и холодных воздушных масс. По мнению климатологов, увеличение частоты подобных явлений может быть связано с изменениями климата. В последние годы Северо-Западный регион все чаще сталкивается с аномальными погодными условиями — от неожиданных потеплений зимой до затяжных дождей летом.

На предстоящей неделе погода в Петербурге останется неустойчивой. В пятницу, 13 июня, атмосферное давление заметно повысится, что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Ветер сменится на северный, а температура немного снизится, но сильных осадков не ожидается.

Эксперты рекомендуют горожанам следить за прогнозами и иметь при себе зонты, поскольку даже в относительно теплые дни возможны внезапные дожди. Такая погода характерна для начала лета в Северной столице, но в этом году природа преподносит особенно много сюрпризов.

«Вейт» обрушит 9 и 10 июня на Петербург мощные дожди: чего ждать горожанам