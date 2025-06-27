Научный туризм: как Россия привлекает мировое внимание через науку и путешествия

Санкт-Петербург становится ключевой площадкой для развития международного научно-популярного туризма — перспективного направления, объединяющего образование, науку и путешествия. Об этом шла речь на специальной секции в рамках IX Невского международного форума, организованной Центром компетенций в сфере туризма и гостеприимства при городском Комитете по развитию туризма.

В дискуссии приняли участие представители научного сообщества, туристического бизнеса, международных организаций и государственных структур, включая Министерство науки и высшего образования РФ, Русское географическое общество и экспертов из медиаиндустрии. Такой широкий состав участников подчеркивает стратегическое значение научного туризма для укрепления позиций России на мировой арене.

Константин Малышев, представитель Минобрнауки, отметил, что успех этого направления зависит от слаженной работы государства, научных институтов и турбизнеса. Особое внимание уделяется созданию специализированных программ для иностранных гостей, позволяющих познакомиться с достижениями российской науки.

«Совместно с ведущими академическими институтами мы разрабатываем уникальные туристические продукты, — пояснил председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич. — Они не только повышают интерес к нашей науке за рубежом, но и помогают готовить специалистов, способных представлять российские исследования на международном уровне».

Наталия Белякова из Русского географического общества подчеркнула взаимную выгоду такого сотрудничества: «Иностранные участники экспедиций получают ценный исследовательский опыт, а российские ученые — признание и новые идеи. Это мощный стимул для молодых исследователей».

Практические результаты уже видны: как рассказал Игорь Мазулов из Российского союза туриндустрии, разработаны специальные маршруты в Арктику для зарубежных туристов, а в планах — выход на международные рынки с недельными научно-познавательными турами.

Развитие этого направления соответствует задачам Десятилетия науки и технологий, объявленного в России на 2022-2031 годы. Участники форума выразили готовность поддерживать образовательные проекты и стартапы в этой сфере, а также расширять международное сотрудничество через специализированные программы и обмен опытом.