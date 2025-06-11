Национальный мессенджер станет обязательным для всех смартфонов с 1 сентября 2025 года

С начала осени все новые смартфоны, планшеты и другие устройства в России будут поставляться с предустановленным национальным мессенджером. Соответствующий закон уже принят Госдумой во втором и третьем чтениях, и теперь сервис станет неотъемлемой частью цифровой экосистемы страны.

Новый мессенджер призван стать универсальной платформой для взаимодействия граждан с государством. Через него можно будет не только обмениваться сообщениями, но и получать доступ к госуслугам, подтверждать личность с помощью цифрового ID, а также передавать данные из личного кабинета на портале «Госуслуги». Кроме того, сервис интегрируют с образовательной платформой «Сферум», что сделает его полезным инструментом для студентов и преподавателей.

Несмотря на цифровизацию, полностью отказываться от бумажных документов пока не планируется. Они сохранят юридическую силу, и в некоторых случаях их по-прежнему придётся предъявлять. Однако национальный мессенджер должен значительно упростить многие бюрократические процессы, сократив количество личных визитов в госучреждения.

Разработка отечественного аналога популярных мессенджеров ведётся уже несколько лет. Как заявил министр цифрового развития Максут Шадаев, компания VK создала полностью российский продукт, который по функционалу не уступает зарубежным конкурентам. Этот шаг соответствует общей стратегии импортозамещения в IT-сфере, которая стала особенно актуальной в последние годы.

Эксперты отмечают, что внедрение национального мессенджера – часть глобального тренда на цифровизацию государственных услуг. Подобные системы уже работают в ряде стран, где цифровая идентификация граждан позволяет решать большинство административных вопросов онлайн. В России переход на цифровые сервисы также постепенно набирает обороты, и новый мессенджер может стать важным шагом в этом направлении.

Однако у пользователей остаются вопросы, касающиеся конфиденциальности и безопасности данных. Разработчикам предстоит доказать, что сервис обеспечивает должный уровень защиты информации, чтобы граждане могли доверять ему так же, как привычным мессенджерам.

В любом случае, с 1 сентября 2025 года россияне получат новый инструмент для общения и работы с госструктурами, который, возможно, изменит привычный способ взаимодействия с бюрократической системой.

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