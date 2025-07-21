«Национальная коллекция»: молодые музыканты получат шанс на прорыв

Творческие коллективы России получили дополнительное время для подачи заявок на участие в уникальном конкурсе профессиональных ансамблей «Национальная коллекция». Прием продлен до 1 августа 2025 года благодаря инициативе Фонда «Орнамент» и организации «Петербург-концерт» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Этот необычный проект объединил ярких представителей музыкального мира: от виртуоза контрабас-балалайки Михаила Дзюдзе до композитора Александра Чайковского. В отличие от стандартных конкурсов, «Национальная коллекция» предлагает молодым исполнителям не только соревнование, но и реальные перспективы для творческого роста. Победители получат возможность заключить контракты с ведущими концертными площадками страны.

К участию приглашаются ансамбли до шести человек в возрасте 18-35 лет, работающие в направлениях джаза, фолк-джаза, фьюжна и кроссовера. Особенно приветствуются коллективы, использующие национальные инструменты.

Конкурс пройдет в три этапа: заочный отбор по видеозаписям, очные прослушивания 12-13 сентября в историческом доме Кочневой, и финал 14 сентября в Екатерининском собрании. Особенностью станет исполнение специально написанных произведений известных композиторов.

Гран-при будет вручен только при совпадении мнения профессионального жюри во главе с пианистом Даниилом Крамером и зрительского голосования. В программу также включены мастер-классы по созданию имиджа и продвижению в музыкальной индустрии от ведущих экспертов.

Финалисты выступят на гала-концерте 15 сентября в Санкт-Петербургской Капелле. Проект открывает новые горизонты для молодых музыкантов, давая им возможность заявить о себе на профессиональной сцене.