Нарвские ворота раскрывают историю Зелёного пояса Славы

В самом сердце Петербурга, под сводами Нарвских Триумфальных ворот, развернулась уникальная выставка, посвящённая легендарному мемориальному комплексу — Зелёному поясу Славы. Экспозиция «Враг не прошёл!» приурочена к двум знаменательным датам: 80-летию Великой Победы и 60-летию создания этого выдающегося памятника воинской доблести.

Гости выставки смогут проследить всю историю создания мемориала — от первых эскизов до воплощения грандиозного замысла. В экспозиции собраны редкие архивные материалы: оригинальные проекты, макеты памятников, исторические фотографии и документы, многие из которых демонстрируются впервые. Особый интерес представляют работы прославленных советских скульпторов — Ястребенецкого, Свинина, Симуна и других мастеров, чьи произведения стали неотъемлемой частью ландшафта северной столицы.

Зелёный пояс Славы — это уникальный ансамбль, объединяющий от 25 до 50 мемориальных объектов, растянувшихся на десятки километров. Каждый памятник этого комплекса рассказывает свою историю, сохраняя память о героизме защитников Ленинграда. Выставка позволяет увидеть, как создавался этот грандиозный проект, какие идеи вдохновляли его создателей и как менялся художественный замысел на разных этапах реализации.

Особое место в экспозиции занимают материалы, раскрывающие архитектурно-планировочные решения комплекса. Посетители смогут понять, как отдельные памятники складываются в единую композицию, несущую глубокий символический смысл. Документы и эскизы демонстрируют, какая кропотливая работа стояла за созданием каждого элемента этого мемориального ансамбля.

Выставка в Нарвских Триумфальных воротах — это не просто собрание архивных материалов, а живой рассказ о подвиге ленинградцев и таланте тех, кто сумел увековечить память о героях. Экспозиция будет работать до 12 октября 2025 года, давая возможность каждому прикоснуться к истории и по-новому взглянуть на знакомые с детства памятники.