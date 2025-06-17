Надвигается кризис: Ленобласть и Петербург на пороге перепроизводства новостроек

Рынок новостроек в Ленинградской области и Санкт-Петербурге столкнулся с угрозой перепроизводства. Согласно данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ), регион вошел в число территорий с повышенным риском затоваривания жильем. Аналитики выделили 28 субъектов, где строительные компании могут столкнуться с кризисом сбыта, причем Ленобласть оказалась в группе с «довольно высоким» уровнем риска, а Петербург — со средним.

Ситуация оценивалась на основе нескольких факторов: темпов продаж, объемов ввода новых проектов, уровня распроданности жилья и динамики цен. Эксперты прогнозируют, что в регионах с высокой вероятностью перепроизводства застройщикам придется ужесточать конкуренцию, предлагая покупателям более выгодные условия. Однако резкого падения цен на квартиры пока не ожидается — рынок демонстрирует способность к саморегулированию, что уже привело к сокращению числа новых проектов.

В Петербурге на конец мая в продаже находилось 1,7 млн кв. метров жилья, но лишь 10% из этого объема поступили на рынок в 2025 году. Остальные 90% — это объекты, выставленные на продажу еще в предыдущие периоды. При этом темпы пополнения предложения с начала года почти вдвое превысили показатели прошлого года, что создает дополнительное давление на рынок.

Продажи новостроек в городе к лету снизились на 10%, что участники рынка связывают с традиционным сезонным спадом. Однако на фоне растущего объема предложения и замедления спроса некоторые эксперты допускают, что застройщикам в ближайшее время придется пересматривать стратегии, чтобы избежать кризиса перепроизводства. Аналогичные тенденции наблюдаются и в других регионах, включая Московскую область и Краснодарский край, где рынок также балансирует на грани избытка предложения.

Пока застройщики стараются избегать резкого снижения цен, предпочитая другие методы стимулирования спроса, такие как рассрочки, скидки на отделку или бонусные программы. Однако если тенденция сохранится, покупатели могут получить больше рычагов влияния на условия сделок, а рынок — вступить в фазу более активной корректировки.