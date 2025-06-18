Набережная Адмиралтейского канала закроется для движения 20 июня

20 июня в центре Санкт-Петербурга введут временные ограничения движения транспорта. С 00:00 до 23:59 будет полностью перекрыт проезд по набережной Адмиралтейского канала. Такие меры связаны с проведением «Вечернего приема холдинга Т1».

Одновременно с запретом движения на этом участке вводится и временное ограничение на остановку транспортных средств. Водителям рекомендуется заранее планировать альтернативные маршруты, чтобы избежать неудобств.

Пешеходные зоны останутся доступными для горожан и гостей города. Организаторы мероприятия и городские власти приносят извинения за возможные неудобства и просят отнестись с пониманием к временным ограничениям.

Такие меры принимаются для обеспечения безопасности участников торжественного мероприятия. Жителям и гостям северной столицы стоит учитывать эти изменения при планировании поездок в указанный период.