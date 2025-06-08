На «коричневой» ветке метро Петербурга начался новый этап строительства

В Красносельско-Калининской линии метрополитена (шестой по счету в городе) стартовали работы по благоустройству территории. На участке вентиляционной шахты №841, расположенной во дворе дома 96 на Ленинском проспекте, строители приступили к замене ограждений.

Особенности проекта

— Впервые вентиляционные киоски для петербургского метро разработаны московскими проектировщиками (МГТ)

— Новые конструкции будут отличаться от привычных городских аналогов

— Сетчатые мобильные ограждения позволят оперативно проводить работы на территории

Текущий статус строительства

Две первые станции будущей линии — «Юго-Западная» и «Путиловская» — близки к завершению. Однако финальные работы по благоустройству прилегающих территорий перенесены на июль-август 2025 года.

Перспективы развития

Особый интерес представляет станция «Лиговский проспект-2», которая станет пересадочным узлом для пассажиров будущей высокоскоростной магистрали Москва–Петербург. Согласно планам, этот объект должен быть сдан к 2028 году — сроку запуска ВСМ.

Новая ветка метро не только разгрузит существующие линии, но и создаст удобную транспортную связку между железнодорожным и метротранспортом для пассажиров высокоскоростных поездов.

Строители отмечают, что все работы ведутся в соответствии с графиком, несмотря на незначительные корректировки сроков по благоустройству. Жители города смогут оценить первые результаты уже в следующем году.

Петербургское метро готовится к новому этапу развития